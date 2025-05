L’Esecutivo di Campobello di Licata, con deliberazione di Giunta municipale, ha approvato lo schema del Documento unico di programmazione (Dup) del triennio 2025-27 e l’allegato dello schema del programma degli incarichi e dei collaboratori. Lo schema è stato redatto in base alle indicazioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio e in base alle linee strategiche ed operative fornite dall’Amministrazione comunale. Previo parere del Collegio dei revisori dei conti, la proposta dovrà essere esaminata dal Consiglio comunale per approvarla.

Giovanni Blanda