Beneficio su avviso dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Per ottimizzare i criteri di assegnazione e distribuire equamente le somme per i nati nell’arco dell’anno solare, sono predisposti due elenchi degli aventi diritto. Il primo avrà la scadenza il 30 giugno e ne faranno parte i nati dell’ultimo trimestre dell’anno scorso e quelli del primo trimestre di quello attuale, coprendo così dal primo ottobre 2024 al 31 marzo 2025. Il secondo elenco avrà scadenza al 31 dicembre e riguarderà i nati del secondo e terzo trimestre di quest’anno, ovvero dal primo aprile al 30 settembre. La Regione conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica in uno dei momenti più importanti e delicati della vita che è quello della nascita di un figlio. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune.

GIOVANNI BLANDA