Il primo artista annunciato è Fedez, che il 25 settembre alle ore 22.30 salirà sul Palco Spiaggia per accendere la notte di musica del Cous Cous Fest con il suo live.

Da quest’anno per chi vorrà vivere lo show di Fedez da sottopalco è possibile acquistare i biglietti per l’accesso esclusivo all’Area PIT a soli € 15,00 compreso prevendita. Un posto in prima fila, pensato per chi vuole immergersi al massimo in un’esperienza indimenticabile.

Il resto della spiaggia rimane libero a ingresso gratuito.

Tra gli artisti più iconici della scena musicale italiana, Fedez si esibirà per la prima volta ospite al Festival.

Dal record di San Siro al palco di Sanremo, passando per successi che hanno fatto cantare tutti fino al recentissimo “Battito”, Fedez arriva al Cous Cous Fest e porta tutta la sua energia e la sua musica per uno spettacolo che si preannuncia imperdibile.

BIO

Con 98 dischi di platino, 7 album, oltre 13.7 milioni di follower su Instagram, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone.

Nel 2021 Fedez ha partecipato al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome” classificandosi al secondo posto. A fine novembre 2021 esce l’album “Disumano”, certificato quattro volte disco di platino, che include hit come “Bimbi per strada (Children)”, triplo disco di platino, “Bella Storia”, triplo disco di platino e “Mille”, 6 dischi di platino. Il singolo “La Dolce Vita”, uscito a giugno 2022, scala tutte le classifiche ed è tra i brani più ascoltati in radio per mesi conquistando 6 dischi di platino.

A ottobre esce “Viola” feat. Salmo (2 platini) a cui segue a dicembre “Crisi di Stato” (1 disco d’oro). A giugno 2022 e giugno 2023 Fedez ha portato in Piazza Duomo a Milano LOVE MI, un concerto a scopo benefico in cui si sono esibiti tantissimi artisti che hanno dato vita a un festival musicale che ha riscosso, in entrambe le edizioni, un grande successo di pubblico, di critica e televisivo.

A maggio 2024 esce “Sexy Shop” con Emis Killa (2 dischi di platino) tra i brani più ascoltati dell’estate e a settembre il suo ultimo pezzo “Allucinazione Collettiva”.

A fine novembre 2024 Fedez lancia il suo nuovo progetto insieme a Mr. Marra: Pulp Podcast.

A febbraio 2025 Fedez partecipa a Sanremo, classificandosi quarto con “Battito” (certificato disco di platino) e terzo nella serata delle cover insieme a Marco Masini con “Bella stronza”.