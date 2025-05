I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato un ericino di 19 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, sorpreso a spacciare nello stesso posto e nelle stesse modalità del coetaneo arrestato qualche giorno prima.

I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo nel quartiere San Giuliano, hanno notato il 19enne nella stessa via (via Urbino) e nello stesso posto in cui, qualche giorno prima veniva arrestato un 22enne.

I Carabinieri procedevano così all’identificazione e alla successiva perquisizione rinvenendo nella sua disponibilità 22 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 18 gr. e la somma contante di 80 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.

Durante le operazioni il giovane tentava la fuga a piedi per sottrarsi all’arresto venendo fermato prontamente dai Carabinieri.

A seguito dell’udienza di convalida il 19enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.