Nel contesto della festa in onore di Santa Rita, mercoledì 21 maggio, alle ore 21, in Viale Bonfiglio, a Castrofilippo, è in programma l’atteso concerto della cantante Loredana Errore, artista agrigentina. Il concerto si inserisce nel tour “In un abbraccio”, con la presentazione dei suoi brani più importanti. La serata sarà presentata da Riccardo Gaz, conduttore siciliano. Anche lui agrigentino. Salirà sul palco anche la giovanissima cantante Mia Arnone.

La festa di Santa Rita rappresenta un appuntamento di grande importanza soprattutto religioso.

GIOVANNI BLANDA