“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”.

Ma questa volta desidero animare nel mio piccolo la “foresta che cresce”

Foresta che rappresenta in questo caso l’ U.O di Nefrologia e dialisi dell’ospedale San Giovanni di Dio. Struttura che io ho avuto modo di frequentare dal gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 accompagnando e assistendo mia mamma affetta da insufficienza renale grave che ha iniziato appunto a dializzare a gennaio 2021 per tre volte la settimana e per sempre.

Ed iniziamo a fare Rumore

GRAZIE al direttore Dottor Giuseppe Seminara “Uomo” dalle eccezionali doti professionali ed umane

Che onora quotidianamente il giuramento di Ippocrate con amore e passione, coadiuvato brillantemente dallo staff medico che qui cito in rigoroso ordine alfabetico :

GRAZIE alle dottoresse

Valentina Cacciatore; Laura Mallia;

Verdiana Mancuso;

Maria Rome’;

Benedetta Salamone;

Rosa Scurria.

Anche loro eccezionalmente dotate di doti professionali ed umane Che insieme al Direttore senza non poca fatica (essendo numericamente a mio modo di vedere sotto organico sia di personale medico che infernieristico che di o.s.s. ed ausiliari) riescono brillantemente a gestire con ottimi risultati i numerosissimi pazienti della sala dialisi ed il reparto di nefrologia.

GRAZIE ad un’altro baluardo della U.o. il coordinatore infermieristico la signora Liliana Spataro che coordina appunto i tanti “Angeli” come vengono definiti dal periodo Co.vi d in poi

GRAZIE alle infermiere e agli infermieri sia della sala dialisi che del reparto che seguono con amore e dedizione i tanti pazienti..

Ed ultimi ma non per ultimi GRAZIE agli Operatori Socio Sanitari e agli ausiliari che accudiscono con amore ognuno per le proprie competenze i pazienti.

Concludo ringraziando ancora tutti che hanno permesso di vivere in maniera dignitosa limitando al minimo le sofferenze anche andando persino oltre il loro dovere professionale gli ultimi anni di vita della mia cara mamma.

Con affetto Il figlio della signora Pina Piraino.

Un Grazie desidero rivolgerlo anche ai seguenti reparti nella loro interezza ( Direttori, medici, infermieri oss e ausiliari) in cui mia mamma è stata degente :

Chirurgia Vascolare, lungodegenza, pronto soccorso e astanteria.