Aggressione in strada a Palermo nella zona dell’isola pedonale di via Maqueda. Due giovani sono stati aggrediti da un gruppo di giovanissimi che si muovono in gruppo a bordo di scooter elettrici.

Di notte sono i padroni incontrastati della zona attorno alla stazione centrale e in quel tratto della, si fa per dire, zona pedonale di via Maqueda senza controlli e presidi come da anni denunciano i residenti che si sono costituiti in comitato.

Una delle due vittime attorno alle due di notte ha semplicemente rimproverato un ragazzo che transitava con lo scooter elettrico sul marciapiede.

E’ bastato questo per essere accerchiata dal branco e picchiati in via Fiume. I due ragazzi di 25 anni che si erano spostati da piazza Sant’Anna dove avevano trascorso la serata per prendere l’auto parcheggiata in via Perez sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Civico.

Hanno presentato denuncia. Adesso gli agenti di polizia dello Stato attraverso le telecamere cercheranno di risalire al branco di età compresa fra 16 e 21 anni che ha come passatempo provocare, picchiare e rapinare chi attraversa quelle strade spesso buie, isolate e senza controlli.