Negli scorsi giorni il Commissario straordinario del comune di Realmonte ha deciso, con propria ordinanza, di permettere gli ingressi contingentati dei visitatori sulla Scala dei turchi, a pagamento e con prenotazioni on line. A questo punto l’associazione Mareamico, che da sempre ha fornito la propria collaborazione per questo progetto, ha organizzato un’operazione di pulizia della spiaggia, per renderla più gradevole ai visitatori.

“Abbiamo trovato, prelevato ed eliminato diversi quintali di rifiuti, che subito il Comune porterà in discarica – dice in una nota l’associazione ambientalista – Oltre i soliti rifiuti, abbiamo trovato in spiaggia, un materasso, due lettini e diversi ombrelloni, utilizzati dai venditori ambulanti, presenti in grande numero su questa importante spiaggia.”