E’ Andrea Buccheri il Miglior Music Performer dei “Dance Music Awards 2024” gli Oscar della Musica Dance in Italia.

Il trentenne empedoclino, con una laurea in scienze motorie e un passato da calciatore, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza di oltre 30 performer e nella splendida cornice di Villa delle Rose a Riccione, ieri sera domenica 18 maggio 2025, si è aggiudicato il prestigioso titolo nella finalissima dei Dance Music Awards 2024, il più prestigioso premio nazionale dedicato alla musica dance in Italia. Un evento che celebra ogni anno l’eccellenza artistica del settore: dai DJ ai producer, dai vocalist ai performer, fino alle figure chiave che fanno vivere le notti italiane nei club e nei festival.

Da quasi 15 anni Andrea Buccheri è una presenza fissa nel comparto della nightlife siciliana. Ritmo e passione che fin da piccolo lo hanno avvicinato al mondo delle percussioni, studio e impegno che lo hanno portato a diventare il migliore. “Questo premio è il frutto di passione, sacrifici, notti insonni e amore infinito per la musica – ci dice Andrea – Grazie di cuore a tutti: a chi mi ha sostenuto, votato, creduto in me e vissuto ogni beat insieme a me. È un onore immenso portare la Sicilia sul gradino più alto d’Italia! Questo traguardo è nostro”.

Un traguardo importantissimo che consacra Andrea Buccheri tra i migliori artisti del panorama dance italiano.

Il concorso ha visto inizialmente la partecipazione di oltre 30 performer selezionati da tutta Italia. Dopo una prima fase di votazioni online, sono stati scelti i 10 finalisti per ogni categoria. Le nomination sono state valutate da una giuria di esperti del settore e dal pubblico, combinando voto popolare e giudizio tecnico.

I Dance Music Awards non sono solo una premiazione, ma una vera e propria festa della musica dance: un momento di riconoscimento per gli artisti, un’occasione per celebrare i talenti emergenti e per creare connessioni all’interno della comunità musicale italiana.

Con questa vittoria, Andrea Buccheri consolida la sua presenza sulla scena nazionale come uno dei performer più apprezzati e originali, capace di portare ritmo, passione e identità mediterranea in ogni sua esibizione.