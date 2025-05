La Pubblica amministrazione, con delibera di Giunta municipale, ha approvato in linea ammnistrativa il progetto di rigenerazione dell’area urbana via Hemingway- via Soldato La Greca, per euro 49.398,86. Il finanziamento è dell’assessorato regionale del Territorio e Ambiente. L’esecutivo ha dato mandato al Responsabile del quarto settore comunale Lavori pubblici per la trasmissione alla Regione “”la necessaria documentazione””.

Giovanni Blanda