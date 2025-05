Comune di Canicattì: AVVISO – ACCREDITAMENTO SOGGETTI EROGATORI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER PRIMA INFANZIA NIDO, MICRO NIDO – Scadenza presentazione domanda entro e non oltre le ore 12,00 del 04/06/2025

Informiamo che il Comune di Canicattì intente attuare un processo di accreditamento orientato a implementare l’offerta dei servizi della Prima Infanzia – Nidi, Micro Nidi.

Attraverso la firma del “Patto per l’accreditamento” si avrà la possibilità di essere inseriti nel sistema pubblico dell’offerta e di un conseguente eventuale convenzionamento con il Comune di Canicattì.

1. Requisiti richiesti agli Organismi di Servizi

• Iscrizione all’Albo Regionale delle istituzioni assistenziali art. 26, legge regionale n.22/86 comprovante, ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., per le sezione “Minori” per la tipologia di servizio ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i.;

• Esperienza almeno biennale maturata nel servizio di riferimento ovvero nell’area di intervento “Minori”, la formazione e l’esperienza degli operatori impegnati nell’erogazione della prestazioni, le modalità di contenimento del turn-over degli operatori e la qualità organizzativa del servizio, la completezza e/o l’innovatività delle prestazioni assicurate, in rispetto del trattamento economico fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e tariffe professionali per incarichi professionali;

• Adozione di apposita Carta dei Servizi riportante condizioni e modalità per l’accesso, l’utenza, gli operatori e profili professionali coinvolti, le prestazioni assicurate, le modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati, la procedura di tutela dei diritti degli utenti, le tariffe per l’accesso alle singole prestazioni;

• Esistenza di protocolli operativi di verifica periodica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e percepite dalla persona assistita e/o dei suoi familiari ISO 9008;

• Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della “customer satisfaction” contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell’assistito e/o dei suoi familiari;

• Iscrizione alla Camera di Commercio e relativa certificazione con indicazione di stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività e antimafia;

• Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

• Di essere/non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L.68/99 perché il numero dei propri dipendenti è inferiore/superiore a 15 unità;

• Possesso delle figure professionali da destinare al servizio specifico;

• Possesso dell’idoneità professionale nonché organizzativo/gestionale;

• Regolarità contabile e contributiva risultante dal DURC in corso di validità.

• Termini e modalità per la presentazione della documentazione

Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento dovrà presentare istanza scritta di richiesta di inserimento nell’Albo dei soggetti accreditati, utilizzando l’apposita modulistica allegata.

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purchè venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

L’istanza, corredata dalle dichiarazioni e della documentazione informativa richiesta, deve essere inserita in busta chiusa

e controfirmata dal legale rappresentante e recare all’esterno oltre ai riferimenti del soggetto partecipante la seguente dicitura “Accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia (nido, micro nido)” e andrà indirizzata a Comune di Canicattì – Direzione IV – Servizi alla Città – Tutela Ambientale – Ufficio Servizi Sociali.

La domanda dovrà essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente sito a Canicattì in Corso Umberto I n. 59 entro e non oltre le ore 12,00 del 04/06/2025.