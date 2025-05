Il Movimento politico “Libertas” si riorganizza sul territorio al fine di rilanciare la sua azione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi. “ Il movimento – affermano congiuntamente il Presidente nazionale del partito, il suo vice e il segretario, rispettivamente Lorenzo Manzo, Maurizio Cacciavillani e Paolo Magli- si pone intanto come collante all’interno dell’universo politico cattolico, diviso e spesso in contrapposizione, mettendo al centro del programma i temi che riguardano la famiglia, il lavoro, la sanità, le pensioni e la sicurezza”. Proprio per questo nelle prossime settimane il Movimento terrà alcune riunioni per formalizzare nuove adesioni e costituire i gruppi dirigenti soprattutto in quei comuni che andranno alle urne nei prossimi mesi.