– Si terrà sabato 24 maggio a Sciacca un prestigioso meeting multidisciplinare dedicato ai tumori del polmone, una delle patologie oncologiche più diffuse e letali, i cosiddetti big killers. L’incontro si svolgerà presso la sala delle conferenze dell’ospedale Giovanni Paolo II e riunirà alcune tra le più autorevoli figure specialistiche a livello regionale e nazionale.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare un dialogo concreto e costruttivo tra ospedale e territorio, favorendo un approccio integrato alla cura dei tumori polmonari. Parteciperanno chirurghi toracici, oncologi, biologi molecolari, pneumologi e medici di medicina generale, in un confronto aperto sulle strategie diagnostiche, terapeutiche e assistenziali più aggiornate.

“È un momento di incontro e di crescita non solo per i professionisti del settore, ma per tutto il nostro territorio e per il nostro ospedale”, sottolineano gli organizzatori. Il meeting rappresenta infatti un’occasione unica per valorizzare la competenza scientifica locale e stimolare la costruzione di reti cliniche efficienti, al servizio dei pazienti