Il rudere di un ex casello ferroviario, situato su un tratto della linea ferrata dismessa da anni nel comune di Burgio (Agrigento), diventerà un asilo nido. La locale amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 750 mila euro dalla Regione siciliana.

“Restituiremo a nuova vita – dice il sindaco Vincenzo Galifi – un edificio storico e oggi pericolante, trasformandolo in luogo dedicato alla cura, all’educazione e al futuro dei nostri bambini”. Inoltre, per il primo cittadino, “trasformare un vecchio casello ferroviario in un asilo nido significa unire memoria e futuro, tradizione e progresso”. Per Galifi l’investimento rappresenta anche “un simbolo di rinascita, di visione e di speranza, perché un edificio oggi fatiscente diventerà la culla del futuro della nostra comunità”.