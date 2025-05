A Ravanusa Ingegneri, architetti, geometri sono al lavoro da parecchi giorni per completare il progetto che servirà a riqualificare i luoghi devastati dalla tragica esplosione del dicembre del 2021. In totale 17 professionisti che a titolo gratuito hanno messo a disposizione le loro competenze tecniche per arrivare alla presentazione di questo importante progetto entro luglio.

“Se in passato si era parlato di un decreto di finanziamento di 24 milioni di euro che sarebbe stato elargito dalla Regione Siciliana al Comune di Ravanusa per il ripristino di quei luoghi, successivamente l’attuale Amministrazione ha scoperto che non esisteva nulla di concreto. Si trattava soltanto di promesse verbali che mai avevano trovato la necessaria copertura finanziaria”, dichiara in una nota il sindaco Salvatore Pitrola.