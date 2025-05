Verrà celebrata nella miniera Taccia Caci di Aragona la giornata della memoria dei carusi e delle vittime del lavoro nelle miniere di zolfo. Sabato 24 maggio, in occasione del 75° anniversario della discesa del simulacro della Madonna di Fatina in miniera, verrà ricordato quel giorno storico delle proteste degli zolfatai, con un corteo che partirà dal monumento “Ciaula scopre la luna” per accompagnare la statua della Madonna fino alla miniera Taccia Caci, seguendo il percorso fatto dai minatori 75 anni fa. L’appuntamento è alle 7:30 e prevede una marcia verso il luogo tanto caro alla famiglia di Luigi Pirandello, ispiratore di novelle e storie per il premio Nobel agrigentino.

Dopo il corteo verrà celebrata una messa da don Angelo Chillura, in memoria dei carusi morti in miniera e delle vittime del lavoro durante il lavoro nell’estrazione dello zolfo. La giornata, organizzata dall’unità pastorale “Santa Maria dei tre re” e dall’associazione Mintini, continuerà con la presentazione del libro “La gabbia e il cielo. Storia e storie degli ultimi minatori di Sicilia” della giornalista Natya Migliori, un libro che riprende le vicende degli ultimi minatori siciliani, intervistati nelle città delle miniere di zolfo e di sali potassici.

L’evento si terrà nell’appena nato Boschetto di Ciaula, nei pressi della miniera Taccia Caci. A discutere con l’autrice saranno Alan David Scifo, autore del libro “Se Colapesce si stancasse” che dedica un capitolo alle miniere siciliane, lo storico Luigi Falletti, esperto della storia dei minatori racalmutesi e del geologo Giuseppe Chiarelli. Al termine della presentazione si terrà la visita guidata alla “Casa della memoria dei carusi e dei surfarara” e infine la giornata si concluderà con una degustazione di pani cunzatu. L’evento verrà anticipato da un’altra presentazione, venerdì 23 maggio alle 18:30, a Comitini (Palazzo Bellacera) del libro “Se Colapesce si stancasse” di Alan David Scifo: l’autore dialoga con Giovanni Lorenzano e Luigi Falletti, previsti gli interventi di Natya Migliori e del sindaco di Comitini Luigi Nigrelli.