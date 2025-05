In vista dei prossimi appuntamenti elettorali il Movimento politico “Libertas” rilancia la sua azione partendo dalla questione sociale. Per il segretario nazionale Paolo Magli, infatti “ è necessario portare avanti un economia di mutuo soccorso che aiuti chi è rimasto indietro in questa società, che oggi non riesce più a percepire i valori essenziali come quello, ad esempio della solidarietà”. “ Libertas- prosegue Magli- ritiene fondamentale migliorare l’assistenza sanitaria e il sostegno alle famiglie che hanno persone con disabilità. Il nostro movimento, inoltre, sostiene politiche del lavoro che siano in grado di superare la precarietà e la valorizzazione nuova del territorio. Al momento, infatti, siano ancora fermi ai piani regolatori con vetuste impostazioni che privilegiano le città costruite come degli alveari senza alcuna armonia architettonica”. Le elezioni amministrative secondo il Movimento Libertas costituiscono pertanto l’occasione per approfondire meglio queste tematiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle comunità.