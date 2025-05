La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. Centro, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto, in flagranza, un 18enne di origine gambiana, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è l’esito della costante presenza su strada delle volanti della Polizia di Stato che, nel corso di ordinari pattugliamenti del territorio di loro pertinenza, hanno intercettato l’uomo che, a seguito del controllo, è risultato essere in possesso di dosi di marijuana pronte ad essere spacciate.

Gli Agenti, nei giorni scorsi, durante la consueta attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati di genere, nel transitare in via Roma, sono stati attirati da due individui che stazionavano in un anfratto scarsamente illuminato, nell’intersezione tra discesa Caracciolo e via Roma. Insospettiti dai due uomini, i poliziotti hanno deciso di arrestare la marcia al fine di procedere ad un controllo. Alla vista della volante, i due sospettati hanno provato, invano, ad allontanarsi al fine di eludere il controllo ma sono stati prontamente bloccati.

I due giovani, entrambi di nazionalità gambiana, sono subito apparsi intolleranti al controllo di Polizia e, uno dei due, particolarmente teso durante le fasi del controllo, consegnava spontaneamente un involucro in chellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di 1,7 gr. Benchè il controllo di polizia non avesse raggiunto esiti positivi in ordine al riscontro di droga, anche in ragione dell’acre ed intenso odore di marijuana percepito, i poliziotti hanno ritenuto di approfondilo presso gli uffici di polizia.

E’ stato in questa sede che è emerso l’ abile accorgimento cui uno dei due aveva fatto ricorso per fronteggiare le insidie di un eventuale controllo di polizia: sovrapporre ed indossare tre paia di pantaloni per nascondere il rigonfiamento connesso al trasporto di un borsello con dosi di marijuana, tenuto a diretto contatto di epidermide.

In quel contenitore sono state rinvenute e sequestrate 28 bustine termosaldate contenenti, ciascuna, circa 0,7 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di circa 20 gr., mentre nella tasca destra del secondo pantalone venivano rinvenute due banconote, provento di spaccio e quindi prontamente sequestrate. La perquisizione nei confronti del secondo giovane invece dava esito negativo. La droga ed il denaro (ritenuto provente dell’attività illecita) sono stati posti sotto sequestro, mentre il 18enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento di arresto è stato convalidato in sede di “direttissima”.