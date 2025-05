Il capitolo finale, l’altro lato, quello B. Il lato del rock. Dopo una 10 giorni (il Lato A svoltosi dal 25 aprile al 4 maggio) in cui Piazza Armerina è stata un vero e proprio laboratorio di sperimentazione musicale, il più grande del Mediterraneo che ha visto alternarsi i grandi nomi della musica classica e del pop, venerdì 30 maggio nel giradischi del BaRock si girerà lato: partirà quello del rock puro.

La terza edizione del BaRock festival ha favorito l’abbraccio tra la potenza della musica classica e l’energia del rock, nell’incantevole scenario della città dei mosaici. La manifestazione, organizzata e promossa dal comune di Piazza Armerina, si avvale della direzione artistica di Davide Alogna, violinista e direttore del festival Como Classica, per la classica, e di Georgia Lo Faro, manager siciliana di spicco nel panorama artistico e musicale, per la parte rock.

Una programmazione di 14 giorni, con 25 artisti coinvolti tra band, orchestre e solisti internazionali, e 6 location mozzafiato nella città dei mosaici, tra le più suggestive dell’intera Sicilia.

«Il Lato B del Barock Festival è un viaggio nel cuore pulsante del rock – ha dichiarato Georgia Lo Faro, direttrice artistica Lato B -, un percorso che vuole parlare a tutti, anche a chi pensa che il rock sia solo rumore. Perché il rock è melodia, poesia, potenza, ribellione, emozione. Abbiamo costruito una line-up capace di raccontare tutte le sfumature di questo linguaggio. Il Barock Festival è libertà di espressione. Il rock non divide, ma unisce. E noi vi invitiamo ad attraversare con noi questo ponte sonoro che da Piazza Armerina guarda al mondo intero».

Tutti gli eventi di punta del Lato B si svolgeranno in piazza Cattedrale, nel cuore di Piazza Armerina. Il 30 maggio alle 19 si parte con Vivaldi Metal Project, un gruppo symphonic metal all-star fondato dal compositore e produttore italiano Giuseppe Iampieri Mistheria nel 2013, con l’obiettivo di reinterpretare in chiave metal l’opera barocca “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, coinvolgendo oltre 130 artisti provenienti dalle scene metal e classica di tutto il mondo. A seguire Chris Catena’s Rock City Tribe, un progetto internazionale guidato dal cantante e performer italiano Chris Catena, figura di riferimento nel panorama hard rock europeo, che ha l’obiettivo di portare avanti una visione musicale globale, fatta di contaminazione, libertà creativa e fratellanza artistica. L’attuale formazione della band vede: Marco Fiormonti al basso, Valerio Amoroso alla chitarra solista e ritmica, Massimo Canfora alla chitarra solista e ritmica, Giorgio Gallo alla batteria.

La prima serata si concluderà alle 21 con Godz of Rock una superband che unisce alcune delle personalità più importanti del rock e metal, nata dall’idea dell’artista, manager e produttore Chris Catena. La band è composta da: Kee Marcello: chitarrista svedese, ex Europe, Joel Hoekstra, Matt Starr, Mats Leven, Mistheria, Andrea Arcangeli.

Il 31 maggio, alle 21, sul palco di piazza Cattedrale salirà Francesco Renga, tra le voci più amate della musica italiana, con oltre 35 anni di carriera, aprirà il suo “Angelo-Venti” tour per celebrare, insieme al pubblico, i 20 anni del brano vincitore del Festival di Sanremo 2005.

Il primo giugno, alle 21, la mitica PFM Premiata Forneria Marconi, una delle band più iconiche del rock progressivo italiano, nel tour “Doppia traccia” dedicato ai successi della band e di Fabrizio De André. Sul palco del BaRock Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

La terza edizione del Barock Festival si concluderà il 2 giugno, con inizio alle 21, sulle note rock punk delle Bambole di Pezza, la band milanese rock punk tutta al femminile, impegnata sui temi dell’uguaglianza di genere, contro il sessismo e la violenza, e per le pari opportunità.

Il Lato B vedrà protagonisti anche i musicisti di “Musaica”, l’associazione musicale che coordinerà 3 momenti. Il 31 maggio ad Atrio Fundrò, in piazza Garibaldi, ci sarà una esibizione musicale prevista alle 19. Il primo giugno, sempre ad Atrio Fundrò si svolgerà alle 19 una Jam Session Live Experience e il 2 giugno a piazza Cattedrale si esibiranno alle 19 Red House e alle 20 V9LT.