“Tutelato il nostro territorio dall’aggressione delle pale eoliche”. Il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica Salvino Patti esprimono così la propria soddisfazione per la decisione di oggi del TAR che ha respinto il ricorso, al parere negativo della Commissione tecnico-scientifica della Regione, presentato dalla multinazionale interessata alla realizzazione di un grande impianto eolico denominato “Grecanico”.

“È una battaglia – dicono il sindaco Fabio Termine e l’assessore Salvino Patti – che il Comune di Sciacca sta portando avanti con il proprio Ufficio Legale e da associazioni come Italia Nostra e WWF che si sono avvalse anche della collaborazione dell’ingegnere saccense Mario Di Giovanna e dell’avvocato Calogero Marino, che ringraziamo. Noi come Comune ci siamo costituiti innanzi al Tar per contrastare un progetto che andrebbe a deturpare inutilmente il nostro paesaggio. A differenza della Regione Siciliana, che non ha presentato alcuna memoria, noi come Comune di Sciacca lo abbiamo fatto, con il nostro Ufficio Legale. Il Tar in prima istanza ci ha dato ragione, respingendo l’istanza cautelare. Quella di oggi rappresenta una grande vittoria, a difesa del territorio e a salvaguardia degli interessi della nostra comunità”.