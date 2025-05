Il Sindaco di Campobello di Licata,, Vito Terrana, annuncia:

“” la nostra amministrazione ha presentato un progetto per la realizzazione di un asilo nido.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento per 672 mila euro””, Commenta così: “”Abbiamo puntato dal primo momento al miglioramento della scuola e della sua edilizia: il sesto finanziamento ottenuto. Costruiamo insieme un nuovo percorso!, Fatti non parole””.

GIOVANNI BLANDA