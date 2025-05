Nell’ambito del – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, finanziato dai fondi del PNRR (Next Generation EU), saranno destinati oltre 6 milioni di euro per la costruzione di nuovi asili nido, o la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, in provincia di Agrigento.

“Ancora una volta il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ed il suo Governo, dimostrano grande attenzione nei confronti della comunità agrigentina, continuando a dare risposte tangibili ai bisogni reali della gente. I nove comuni coinvolti potranno beneficiare di nuove strutture per l’infanzia che andranno a colmare un gap importante nei servizi territoriali. Gli asili nido sono luoghi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei bambini e, allo stesso tempo, rappresentano un supporto concreto alle famiglie, in particolare, per quei genitori che lavorano e che non hanno nessuno a cui lasciare i propri bimbi o non hanno le possibilità economiche per accedere ai servizi privati”, commenta in una nota il deputato agrigentino Lillo Pisano.

I Comuni interessati saranno: Santo Stefano Quisquina, Santa Margherita di Belice, Racalmuto, Aragona, Menfi, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Castrofilippo e Naro.