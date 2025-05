I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato a sette anni e sei mesi di reclusione un 47enne di Favara, per la rapina messa a segno nella tabaccheria in via Picone, nel centro della Città dei templi. La vicenda risale allo scorso agosto quando due banditi con il volto travisato hanno messo a segno la rapina nella tabaccheria. Armati di pistola, dopo aver fatto irruzione, hanno minacciato il titolare e portato via 90 euro dal portafoglio della vittima e 450 euro dal registratore di cassa.