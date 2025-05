Il sogno si è trasformata in realtà quando abbiamo ricevuto la disponibilità come volontario di uno chef che conoscendo oggi la disabilità sulla propria pelle, ha abbracciato il nostro progetto.

Inizia così il cammino di cucina 100 passi che unisce solidarietà e legalità.

Rete 100 passi oltre ad occuparsi di legalità ed informazione da qualche anno si è aperta al volontariato. Negli anni aveva già guardato al mondo della disabilità con un corso di musica per ragazzi down e più recentemente facendo condurre una serie di trasmissioni radio e tv a persone con disabilità mentali.

L’esperienza ci ha entusiasmato, perché parte con l’essere noi a fare qualcosa per loro, abbiamo scoperto come ognuno, con la propria empatia, naturalezza e ingenuità dava a noi, conquistandoci.

Per condurre il progetto nasce RETE 100 PASSI SOLIDALE Società Coopera2va Sociale.

Chi non ha conoscenza o esperienza diretta e verrà a trovarci, siamo certi che rimarrà coinvolto, scoprendo che, costruire un mondo migliore… tutti insieme, è possibile.

Venire a mangiare a cucina 100 passi farà provare il piacere dello stare insieme, mangiando ad un costo popolare pietanze cucinate e portate al tavolo con amore.

Cucina 100 passi non sarà solo l’occasione di un buon pasto solidale, ma anche un luogo di incontro tra disabili e le loro famiglie che potranno anche stare insieme al circolo musica e cultura radio 100

passi in via Carducci 8 ed interagire con un’apposita trasmissione radio-televisiva a loro dedicata.

Cucina 100 passi è un progetto di inserimento socio-occupazionale che farà il primo passo con la formazione dei ragazzi che appena abili saranno assunti. Perché inclusione significa valorizzazione delle differenze facendo della diversità, normalità.