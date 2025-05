I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di distinti interventi di controllo economico del territorio, hanno tratto in arresto tre soggetti per detenzione di sostanza stupefacente e sequestrato complessivamente circa 7 kg di narcotico (1,5 kg di cocaina, 1 kg di hashish e oltre 4,5 kg di marijuana). I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania hanno sviluppato mirata attività info-investigativa, acquisendo elementi indiziari in merito al possibile trasporto e deposito del narcotico nella provincia etnea. In due distinte occasioni, sono stati pertanto effettuati, con il supporto dei “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto impiego Catania (AT-PI), appositi controlli su strada nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio.

In un caso, a bordo di un’autovettura privata è stato rinvenuto un “panetto” di cocaina del peso di 1 kg mentre, nell’altro, è stato fermato e controllato un taxi di linea il cui passeggero è risultato trasportare, all’interno di una valigia, 3 kg di marijuana e circa mezzo chilo di cocaina. In diversa circostanza, inoltre, è stata eseguita una perquisizione di iniziativa, con l’ausilio dei finanzieri AT-PI, di un’abitazione di Nicolosi (CT) presso cui è stato notato un via vai continuo di persone, alcune delle quali risultate gravate da precedenti specifici in materia di stupefacenti. L’attività di ricerca all’interno dell’appartamento si è conclusa positivamente con il rinvenimento di circa 1,5 kg di marijuana e 1 kg di hashish, già suddivisi in dosi e pronti alla vendita al dettaglio.