Proseguono le interlocuzioni da parte del Comitato Civico per l’Aeroporto per la procedura relativa all’inserimento della struttura aeroportuale provinciale nel Piano Nazionale Aeroporti e dei conseguenti prossimi obiettivi da conseguire.

Nella giornata di ieri un incontro si è svolto presso il Libero Consorzio comunale di Agrigento alla presenza del neo presidente Giuseppe Pendolino che ha manifestato consapevole interesse circa l’iter istruttorio anticipando di avere già avviato i necessari approfondimenti conoscitivi e conseguenti atti amministrativi necessari per il proseguo delle procedure necessarie.

“Ringraziamo il presidente Pendolino per il positivo e produttivo incontro manifestando la propria gratitudine e la massima considerazione verso l’interlocutore istituzionale, riproponendo ulteriormente la propria disponibilità e collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi utili alla collettività agrigentina”, si legge in una nota a nome di Angelo Principato presidente del Comitato Aeroporto.

Soddisfazione è stata espressa dal deputato Calogero Pisano, che ha dichiarato: «Siamo in una fase cruciale per il futuro dell’aeroporto di Agrigento: è fondamentale agire con la massima rapidità per fornire al Ministero tutte le informazioni necessarie a completare l’iter. Ringrazio il presidente Pendolino per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. L’aeroporto di Agrigento è un obiettivo strategico non solo per la provincia ma per tutta la Sicilia. Siamo finalmente a un passo dal traguardo: inserire lo scalo nel Piano Nazionale degli Aeroporti significa sbloccare un progetto atteso da anni e dare una spinta decisiva alla crescita economica e turistica del nostro territorio».

Pisano ha poi concluso: «Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni passaggio di questo percorso, lavorando in sinergia con le istituzioni locali e nazionali per portare a termine questo risultato storico per Agrigento».

L’incontro si è concluso con un impegno congiunto a procedere spediti per rispettare le scadenze ministeriali e avvicinare sempre di più Agrigento al sogno di avere finalmente un proprio aeroporto.