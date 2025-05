Un ragazzo di 22 anni è stato salvato da un Poliziotto fuori servizio dell’U.P.G.S.P. della Questura di Agrigento e dal Capo equipaggio dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Agrigento.

Martedì 27 maggio, alle ore 23.30 circa, il poliziotto stava rientrando da una cena con i colleghi e, nei pressi della galleria Spinasanta (AG) era stato fermato da un ragazzo che, facendosi luce con la torcia del proprio cellulare, chiedeva aiuto. Il ragazzo raccontava che, insieme al padre, era uscito a cercare il proprio fratello, che si era allontanato dalla loro abitazione, manifestando intenti suicidari. Raccontava, inoltre, che avevano rintracciato l’auto nei pressi del cavalcavia, e si erano fermati per cercarlo; nel frattempo, il padre era caduto da un muro e non riusciva più a risalire. L’Assistente della Polizia di Stato, dopo aver messo in sicurezza il richiedente, si prodigava alla ricerca del fratello. A circa 30 metri di distanza, il poliziotto notava un giovane che aveva già oltrepassato il guard rail. Avvicinandosi, iniziava con cautela un colloquio con il ragazzo, chiedendo spiegazioni; il ragazzo, poco collaborativo, gli raccontava di aver subito una forte delusione d’amore qualche giorno prima, esperienza tanto dolorosa che lo aveva portato ad una disperazione tale da avere intenti suicidari. Nel frattempo giungeva sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento. Dopo una lunga conversazione, giungeva sul posto il Capo equipaggio dei carabinieri che, in borghese, riusciva ad avvicinarsi ai due, riferendo di essere un familiare del poliziotto. I due, scavalcando in parte il guard rail e non senza difficoltà, approfittando di un momento di distrazione del ragazzo, riuscivano finalmente ad afferrarlo ed a trarlo in salvo. Il ragazzo veniva affidato al personale sanitario giunto sul posto.