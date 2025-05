L’Esecutivo, con deliberazione di giunta municipale del Sindaco Vito Terrana, ha approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo sugli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprieta’ del Comune, per un importo complessivo di 100 mila euro. Si procedera’ successivamente all’ impegno di somma nonché a determinare a contrarre e, infine, a tutte le fasi previste dalla normativa vigente. Alla seduta della Giunta municipale non erano presenti gli assessori Jenny Termini e Noemi Angelo Corbo.

Giovanni Blanda