Ordina e acquista un panetto di hashish online ma al momento di ritirare la consegna trova i finanzieri ad attenderlo. Un trentenne ottico agrigentino è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nella giornata di lunedì. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento ma non ha applicato alcuna misura cautelare rimettendo il libertà il professionista.

I militari della Fiamme gialle avevano seguito un pacco ritenuto sospetto fin dal centro di smistamento di Caltanissetta. Poi l’arrivo in una tabaccheria e la spedizione verso l’ottico. Al momento di ritirare la consegna è scattata la perquisizione con conseguente arresto. Il trentenne ha consegnato spontaneamente altri 60 grammi di hashish. L’indagato, durante l’udienza di convalida, ha dichiarato di aver acquistato l’hashish per uso personale e per risparmiare sui costi.