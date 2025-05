Egregio Presidente,

con il presente appello, Le chiediamo un urgente intervento istituzionale in merito alla gravissima situazione in cui versa AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), la società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento.

A seguito del pignoramento presso i comuni soci di AICA disposto dalla società Siciliacque, per il recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti dell’ente, la tenuta finanziaria e operativa di AICA è ormai a rischio. Questo meccanismo di riscossione forzata, se dovesse perdurare, comprometterà irrimediabilmente la capacità della società di assicurare il servizio essenziale alla cittadinanza, oltre a mettere in pericolo il pagamento degli stipendi ai lavoratori e la manutenzione delle infrastrutture.

Si tratta di un’emergenza concreta e imminente: senza un intervento straordinario, la crisi economica dell’ente potrebbe trasformarsi in un collasso totale del servizio idrico per decine di comuni, con gravi ripercussioni sanitarie, sociali e ambientali.

Riteniamo pertanto indifferibile il commissariamento dell’AICA da parte della Regione Siciliana, come misura necessaria a ristabilire la funzionalità e la trasparenza gestionale, a tutelare il diritto all’acqua dei cittadini e a garantire la sopravvivenza di un servizio pubblico vitale.

È inoltre contraddittorio e inefficace promuovere la realizzazione di nuovi impianti di dissalazione – pur importanti – se non si garantisce la sopravvivenza e l’efficienza dell’ente che dovrebbe gestire la distribuzione dell’acqua. Le infrastrutture, per essere utili, necessitano di una governance solida, sostenibile e capace di operare con continuità.

Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e nel Suo impegno per la tutela dei servizi pubblici essenziali, La invitiamo ad assumere ogni iniziativa necessaria per salvaguardare il servizio idrico integrato nella nostra provincia, a partire dall’immediata nomina di un commissario regionale per AICA.

In attesa di un Suo riscontro, porgo distinti saluti.

F.to Il Sindaco di Raffadali

Avv. Silvio Cuffaro