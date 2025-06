Un venticinquenne italiano di origini colombiane e’ stato deferito alla Procura della Repubblica di Marsala con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e furto in abitazione: il 21 maggio scorso l’uomo avrebbe aggredito e violentato una 50enne prima di rubare gioielli e denaro nell’abitazione di quest’ultima a Marsala. Furono gli agenti del locale commissariato di polizia a intervenire dopo una segnalazione di una violenza sessuale in corso.

Arrivati sul posto, i poliziotti trovarono in camera da letto la donna in evidente stato di shock, ma in grado di raccontare loro che il giovane, giunto nell’appartamento per fare le pulizie e approfittando della momentanea assenza del figlio della donna dall’appartamento del figlio, l’ha prima costretta a subire atti sessuali e poi di aver rubato gioielli preziosi in oro, un computer e altri beni. Grazie alla analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, i poliziotti sono giunti al 25enne, residente a Marsala, pregiudicato per reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione e furto, nonche’ per maltrattamenti in famiglia.

Per quest’ultimo reato era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa in una diversa vicenda. A casa sua sono stati trovati alcuni dei beni sottratti alla famiglia della vittima; l’uomo indossava gli stessi indumenti inquadrati nelle videoriprese acquisite dagli inquirenti.