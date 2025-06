Fiamme in un negozio di articoli da regalo, casalinghi e prodotti per imbiancare. È successo la scorsa notte in via Matteotti, nel centro di Casteltermini. Il rogo ha provocato danni sia all’esterno che all’interno dell’esercizio commerciale. È stato uno dei residenti della zona a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno messo in sicurezza l’area e domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. La cosa del rogo è ancora tutta da accertare e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dal fatto accidentale a quello doloso. I prossimi accertamenti faranno luce su quanto accaduto.