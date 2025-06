Progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di spazi esterni della scuola dell’infanzia di Via Tevere, per la somma di euro 35.837,53. Il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente.

E’ stato esitato, altresì, il progetto per interventi di sistemazione straordinaria dell’area esterna della scuola San Giovanni Bosco, che ammonta a euro 39.939,62. Il provvedimento è stato deliberato dalla Giunta municipale, guidata dal sindaco Vito Terrana.

