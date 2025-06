E’ rimasto schiacciato mentre era alla guida del suo trattore: a perdere la vita è Francesco Piccolo, un uomo di 80 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava guidando il mezzo in un terreno agricolo di Mineo, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, schiacciando l’anziano e non lasciandogli scampo.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’agricoltore non c’era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.