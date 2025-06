Una nuova tappa del tour formativo di Federagenti farà sosta a Catania mercoledì 4 giugno 2025, offrendo agli agenti di commercio della Sicilia orientale una mattinata di formazione gratuita, confronto e opportunità professionali. L’appuntamento è in programma dalle ore 10 alle 13,30 al Centro Congressi del President Park Hotel di Aci Castello, in via Vampolieri 49, in concomitanza con il Forum Agenti Sicilia.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri che l’associazione sta promuovendo in tutta Italia per fornire agli agenti strumenti concreti per affrontare le principali questioni del settore: contratto di agenzia, previdenza ENASARCO, fiscalità e opportunità di nuovi mandati.

A dare il via ai lavori saranno i saluti di Luca Gaburro, Segretario nazionale di Federagenti, e Giovanni Lo Schiavo, Segretario generale CISAL Catania.

Tre gli interventi in programma:

“Le prestazioni integrative Enasarco 2025”, a cura della dott.ssa Rita Notarstefano, responsabile Federagenti Sicilia Orientale.

“I rapporti di agenzia con le ditte estere”, con l’intervento dell’avvocato Mario Zappalà, legale convenzionato Federagenti Catania.

“Novità fiscali e futuro del Concordato preventivo biennale”, illustrato dal commercialista Vito Morsicato, consulente di riferimento per l’associazione.

Al termine, spazio al dibattito con i partecipanti.

Nel corso del Forum Agenti, i responsabili Federagenti saranno a disposizione presso postazioni dedicate per offrire consulenze legali, contrattuali e previdenziali (Inps/Enasarco), dando supporto diretto agli operatori interessati.

Fondata nel 1990, Federagenti è un’associazione sindacale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, con circa 40.000 iscritti e oltre 70 sedi attive in tutta Italia. Aderisce alla CISAL, principale confederazione autonoma italiana, e alla CESI, Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti. È firmataria degli Accordi Economici Collettivi (AEC) di categoria e rappresenta una delle realtà più autorevoli del settore.

Partecipazione libera e gratuita.