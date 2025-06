Il Movimento politico “Libertas” rilancia la sua azione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a partire dalle prossime regionali in Campania attraverso la definizione della sua piattaforma programmatica che punta decisamente sui temi della sanità, del lavoro, delle pensioni e dell’ambiente. Per il presidente del Movimento Lorenzo Manzo e per il segretario nazionale Paolo Magli “ questi argomenti costituiscono i punti fondamentali del movimento in momento certamente difficile per il Paese”. Relativamente alla Sanità e al suo miglioramento il Movimento sollecita, in sintesi “investimenti adeguati per migliorare le strutture, le attrezzature e il personale sanitario. Questo permette di ridurre sul territorio le liste d’attesa offrendo ai cittadini servizi di qualità implementando una gestione più efficiente e trasparente delle risorse, con sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance delle strutture sanitarie”. Per “Libertas” è “ imprescindibile potenziare la formazione del personale sanitario incentivando l’assunzione di medici, infermieri e altri operatori, anche attraverso agevolazioni e programmi di reclutamento mirati”. Quanto al tema del Lavoro, secondo Lorenzo Manzo e Paolo Magli, “ occorre una profonda riforma del mercato del lavoro al fine di creare un sistema più flessibile e dinamico, che favorisca l’assunzione e riduca le barriere burocratiche, incentivando contratti stabili per ridurre la precarietà. Al contempo necessitano “ investimenti nella formazione, potenziando l’istruzione e la formazione professionale, in modo che i lavoratori siano più qualificati e adattabili alle esigenze del mercato”. Per “Libertas “ “ è urgente dare più sostegno alle imprese con incentivi fiscali e finanziamenti alle aziende che assumono giovani, donne o categorie svantaggiate, per favorire, in ultima analisi, l’occupazione inclusiva. Bisogna investire poi nei settori del turismo, dell’agricoltura sostenibile. Infine relativamente alle pensioni il movimento politico ritiene non più procrastinabile la riforma del sistema che coniughi sostenibilità e giustizia. In questa direzione “ potrebbe essere utile rivedere i requisiti di età e contribuzione, promuovendo anche soluzioni flessibili come il pensionamento anticipato per determinate categorie incentivando poi la previdenza complementare con piani di risparmio privato e fondi pensione integrativi”. L’ambiente, infine, è un’altra delle questioni importanti al centro dell’azione politica di “Libertas”. Per il Movimento è necessario “ promuovere l’uso di energie rinnovabili puntando a fonti di energia pulita come quella solare, eolica e idroelettrica può ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per abbassare le emissioni di CO2. Potenziare, in conclusione, “ i trasporti pubblici e la mobilità sostenibile attraverso l’uso di mezzi pubblici, biciclette”.

“ Il movimento – dichiarano sempre Lorenzo Manzo e Paolo Magli- si pone oggi come collante all’interno dell’universo politico cattolico, diviso e spesso in contrapposizione”.