I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Caltanissetta hanno denunciato il titolare di un’azienda a Campofranco, dove un giovane operaio di 23 anni era precipitato dal tetto di una struttura durante interventi impiantistici lo scorso aprile. E’ stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale per gravi inadempienze in materia di sicurezza. Inoltre i militari hanno riscontrato ulteriori violazioni in un cantiere edile a Caltanissetta, individuando un lavoratore privo di regolare contratto e rilevando carenze nella gestione della sicurezza. Complessivamente, le ispezioni hanno portato all’irrogazione di sanzioni per circa 30.000 euro.

Diversi i datori di lavoro deferiti all’autorita’ giudiziaria per infrazioni riguardanti l’installazione non conforme dei ponteggi, l’assenza di informazione e formazione adeguata dei dipendenti, la mancata sorveglianza sanitaria, la carenza di dispositivi di protezione individuale e collettiva, e altre omissioni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, mirano a rafforzare i controlli nei cantieri e a contrastare con fermezza il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei lavoratori. “I controlli – comunicano i carabinieri del NNil – proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la regolarita’ dei rapporti di lavoro e il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.