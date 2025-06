I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 64enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo di eroina verosimilmente destinata alle piazze di spaccio del capoluogo peloritano.

Ad operare sono stati i militari della Stazione di Messina Bordonaro che, dopo aver monitorato i movimenti dell’uomo, nelle prime ore della sera dell’1 giugno scorso, hanno perquisito la sua abitazione, certi che all’interno della stessa potesse essere detenuta della sostanza stupefacente. Nonostante la resistenza opposta dall’indagato, i militari operanti sono riusciti ugualmente ad entrare nella casa, laddove hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di eroina, riposta su un tavolo dell’ingresso unitamente a un bilancino di precisione intriso di residuo di droga.

Nel prosieguo della perquisizione, i Carabinieri hanno altresì trovato e sequestrato la somma di 1.140 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento della presunta attività di spaccio. L’uomo è stato pertanto condotto in caserma laddove si è proceduto al suo arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. La droga è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina a carico dell’arrestato ha disposto la misura degli arresti domiciliari.