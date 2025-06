“Si apre una nuova fase di dialogo tra le aziende di trasporto urbano ed extraurbano e gli operatori turistici, con la mediazione del comune di Sciacca, e con l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio”. È quanto dichiara l’assessore comunale ai Trasporti, Simone Di Paola, presentando l’accordo sulle coincidenze tra gli operatori del trasporto pubblico per consentire agli utenti, turisti e pendolari che arrivano alla stazione degli autobus di via Lioni con i mezzi extraurbani di Autolinee Gallo di raggiungere, in tempi contenuti, il centro città, a bordo dei busdel servizio urbano gestito da Aeternal.

Questo accordo, illustrato dall’assessore Di Paola nel corso di un incontro tenuto nella Sala Giunta del Comune di Sciacca, nasce dal nuovo rapporto di collaborazione e dialogo tra Aeternal, la cooperativa che gestisce il trasporto urbano a Sciacca e Autolinee Gallo, l’azienda che si occupa, tra gli altri, dei collegamenti extraurbani con Palermo e l’aeroporto Falcone e Borsellino. All’incontro hanno partecipato l’assessore al Turismo Francesco Dimino, i rappresentanti della cooperativa Aeternal e di Autolinee Gallo, i rappresentanti delle strutture turistiche della città.

“Su iniziativa dell’Amministrazione comunale – spiega l’assessore Simone Di Paola – le imprese faranno in modo di far interagire i rispettivi servizi. Questa nuova collaborazione tra le imprese di trasporto è stata prospettata alle associazioni turistiche nel corso di una riunione in cui sono state partorite altre idee per il miglioramento della rete di trasporto. Di fatto l’incontro di oggi si è trasformato in un tavolo di concertazione tra tante parti che avrà una durata nel tempo, con la mediazione del Comune di Sciacca”.