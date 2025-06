“Manovra inadeguata, con i soliti interventi tampone che non risolvono i problemi atavici della Sicilia”.

Lo afferma la vicecapogruppo del M5S all’Ars Roberta Schillaci, commentando il ddl di variazione di bilancio che sarà votato domani.

“Le risorse per gli indigenti – dice la deputata – sono totalmente insufficienti, vanno aumentate. I 5 milioni previsti dall’articolo 1 per il reddito di povertà sono inadeguati a dare risposte alla pioggia di richieste pervenuta, fatto che rischia di far diventare la norma solo uno spot per il governo e nulla più, al di là degli intenti condivisibili, considerate le condizioni di estrema marginalità di un’ampia fetta della popolazione che non riesce ad arrivare a fine mese ed è costretta spesso a rinunciare anche alle cure mediche.

Per questo il M5S ha presentato emendamenti per aumentare le risorse a disposizione dei più poveri e sostenere il terzo settore nell’erogazione di cure per gli ultimi”.

“Anche il fondo di progettualità – continua Schillaci – va rivisto, i Comuni hanno bisogno soprattutto di una cabina di regia che li supporti nella redazione dei progetti, e non solo nel settore dei rifiuti, per arginare la perdita di risorse del PNRR e dell’ FSC – come già successo per una parte della rete ferroviaria Palermo-Catania che dovrebbe consentire l’alta capacità – e per migliorare le condizioni delle nostre infrastrutture e viabilità che ancora oggi sono al centro di vicende vergognose e inaccettabili, come accaduto ieri sulla A19, dove gli automobilisti sono rimasti intrappolati per ben sei ore in un ingorgo degno solo dei paesi del terzo mondo.E tutto questo mentre il governo continua a parlare di Ponte sullo Stretto.”