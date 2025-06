E’ stato pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it (sez. Gare e Appalti) il bando di gara per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 88 (tratto dalla SP n. 36 alla SP n. 47 Sant’Anna-Villafranca Sicula).

La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 23 giugno 2025 dalle imprese interessate tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento,

L’appalto ha un importo complessivo di 480.749,14 euro più Iva (compresi 14.442,47 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati da fondi statali (D.M. n. 394/2021 – Area Interna Sciane – programma sessennale 2021-2026) per il miglioramento della rete viaria secondaria.

Il progetto è stato elaborato dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, e gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio.

Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 24 giugno 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento.

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16054