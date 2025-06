Appuntamento sabato 7 giugno con “Dipingere insieme”, l’iniziativa di Silvia Lotti e Silvio Benedetto

Vedere un’opera nascere sotto i propri occhi è sempre un momento di grande fascino. Che si tratti della creta che prende forma tra le mani di un vasaio, di un intaglio deciso che scolpisce il legno, o del colore che vibra sulla tela, ogni gesto creativo racconta una storia in divenire. E che emozione riconoscere, in quella figura appena abbozzata, un’anfora che emerge dal nulla, una forma che si sprigiona da un ramo d’olivo, un tramonto che arde sulla tela.

Ma cosa accadrebbe se, oltre a osservare, il pubblico potesse anche partecipare attivamente a questo processo? Se potesse intervenire, interagire, persino modificare l’opera in corso?

È proprio questa l’esperienza proposta dagli incontri “Dipingere insieme”, ideati e condotti da Silvia Lotti e Silvio Benedetto. Un’occasione unica per dipingere in dialogo con l’artista e con gli altri partecipanti, in un vero e proprio laboratorio creativo aperto.

Durante l’evento, i presenti saranno invitati a prendere parte alla costruzione dell’opera: un gesto, un segno, una pennellata che contribuiscono a trasformare e arricchire il lavoro avviato dal pittore, dando vita a esiti imprevedibili e condivisi. “Questa pennellata è mia!”, potrà dire chi avrà avuto il coraggio di lasciare il proprio segno sulla tela.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno alle ore 18.30 presso la Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG), in piazza Marconi 1. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati d’arte e per chiunque voglia vivere l’emozione di essere, anche solo per un giorno, parte di un’opera collettiva.