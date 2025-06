L’associazione musicale e culturale Coro Polifonico “Sergio Alletto” ripropone per il secondo anno la rassegna corale “Sergio Alletto” denominata “Veni Creator Spiritus Pax Pro Mundo”.

La rassegna diretta dal M° Lorenzo Puma, si terrà sabato 7 giugno presso la Cattedrale a partire dalle ore 20:00, un evento che celebrerà la pace attraverso la bellezza della musica e la forza unificante del canto corale.

La rassegna rappresenta un’occasione unica per ascoltare otto cori provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione, oltre ad essere un momento musicale di alto livello, è anche un atto di fede e condivisione, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

Alla rassegna parteciperanno i seguenti cori: la Cappella Musicale Martiniana di San Martino delle Scale, diretta dal Maestro Riccardo Tumminello, il Coro Don Milani di Caltanissetta, diretto dal Maestro Rosario Randazzo, il Coro Diocesano di Agrigento, diretto dal Maestro Graziella Fazzi, il Coro Nada te Turbe di Trapani, diretto dal Maestro Rosalia Catalano, il Coro Cantores Dei di Alessandria della Rocca, diretto dal Maestro Miriam Fugallo, il Coro San Gregorio Agrigentino, diretto dal Maestro Alfonso Lupo, il Coro Resonantiae Camera Chorus di San Cataldo, diretto dal Maestro Daniele Riggi e il Coro Polifonico Sergio Alletto di Agrigento, organizzatore dell’evento, diretto dal Maestro Lorenzo Puma.

La serata si chiuderà con l’esecuzione a cori uniti del brano “Pacem in Terris” di Mons. Marco Frisina, momento simbolico di comunione tra tutte le formazioni partecipanti. Un messaggio di pace, speranza e fraternità che si leverà potente nella Cattedrale di Agrigento, luogo ricco di storia e spiritualità.

La 2ª Rassegna Corale “Sergio Alletto” non sarà solo un concerto, ma una vera e propria esperienza di fede condivisa attraverso la musica, un’occasione per la città di Agrigento di ritrovarsi in preghiera, arte e comunità.