Domenica prossima, alle 20 a Monreale verrà inaugurato un murales dedicato ad Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, vittime della tragica strage avvenuta lo scorso 27 aprile.

L’opera, realizzata dall’artista Carlotta e commissionata dall’amministrazione comunale, è stata realizzata nel campo sportivo Conca D’Oro. Sarà scoperta in occasione dell’apertura ufficiale del Torneo dei Quartieri.

La scelta del Campo Conca D’Oro non è casuale: Andrea Miceli, uno dei tre ragazzi, era infatti un membro della squadra di calcio del Pioppo, molto apprezzato e stimato da amici e compagni di gioco. Questo luogo, simbolo di passione sportiva e aggregazione giovanile, diventa così un sito ideale per ricordare le vite spezzate e l’indissolubile legame della comunità con i suoi figli. Questa iniziativa, voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono, mira a mantenere vivo e tangibile il ricordo di tre giovani vite, il cui destino ha scosso profondamente l’intera città.

“Questo murales – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono- non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo potente e indelebile della nostra memoria collettiva. Vogliamo che il ricordo di Andrea, Salvatore e Massimo resti per sempre vivo nel cuore della nostra Monreale. Non si tratta solo di ricordare una tragedia, ma di celebrare le loro giovani vite e di ribadire che la nostra comunità è forte e unita nel non dimenticare. Questo murales, posizionato in un luogo così significativo come il Campo Conca D’Oro, sarà un monito costante e un luogo di riflessione per le nuove generazioni, affinché la memoria sia sempre la luce che guida il nostro futuro”.