Carabinieri del Nas hanno sottoposto a sequestro amministrativo uno stabilimento di produzione cosmetici, ubicato nell’area dei paesi etnei. Durante i controlli militari dell’Arma hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie per la presenza di sporco diffuso, scaffali arrugginiti, pareti e soffitti scrostati.

Inoltre le materie prime erano stoccate in un garage, attiguo al laboratorio, privo di autorizzazione e mantenuto in pessime condizioni igieniche. A conclusione della verifica il Nas ha sequestrato l’intero insediamento produttivo e complessivi 670 kg di materie prime e prodotti finiti, per un valore complessivo stimato dagli investigatori in 300mila euro. Una segnalazione sull’ispezione è stata inviata alle competenti autorità sanitaria e amministrativa.