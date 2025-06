Il prossimo mese di ottobre a Roma si svolgerà il congresso fondativo della ricostituita Democrazia Cristiana. Lo hanno deciso i rappresentanti dei numerosi movimenti ed associazioni che si richiamo esplicitamente alla DC. “Intendiamo procedere in questo modo- dichiara Franco Ferrari- a conclusione del convegno svolti qualche giorno fa nella Capitale e cui hanno preso parte i rappresentanti dei partiti e dei movimenti di ispirazione cristiana, convocati per l’appunto da Ferrari che da qualche anno lavora per la costituzione “ di un’unica forza che abbia l’obiettivo di riportare il partito scudocrociato nello scenario politico italiano”. Un appello questo già raccolto da tempo, dalla Dc nuova di Totò Cuffaro , dal Movimento Libertas di Lorenzo Manzo e Paolo Magli, dal Popolo d’Italia di Antonino Magistro e da numerose altre sigle della galassia democristiana. Secondo Valentina Valenti- che ha presieduto l’ultima reunion democristiana- “bisogna mettere la Dc nuovamente al centro della vita politica e con essa i valori che ha sempre rappresentato. Un forza cattolica, moderata che guarda alle attuali forze che governano il nostro Paese senza però scartare altre opzioni. Un partito antico e moderno che si batte per le persone con disabilità e che tenga conto dei agli anziani e dei giovani”. In questo progetto trovano spazio- così come ha affermato Franco Ferrari- diverse associazioni religiose che con i propri rappresentanti sono intervenuti nel dibattito svoltosi in occasione del recentissimo convegno romano.