Il giudice monocratico di Messina ha assolto l’ex sindaco Cateno De Luca dall’accusa di diffamazione. Anche la procura aveva sollecitato l’assoluzione.

De Luca – scrive la Gazzetta del Sud – in un post su Facebook aveva scritto a proposito dei dipendenti comunali: “Questi signori non sono più i padroni del pastificio”, “ora è stato confermato che non comandano più a Palazzo Zanca, bensì il sindaco e la giunta comunale, che può stabilire anche di mandarli a casa per manifesta e conclamata incapacità o riottosità/insubordinazione”, e poi l’invettiva “ora smettetela di fare gli asini volanti e pensate a lavorare e a studiare”.

L’ex sindaco era stato querelato dal dirigente del Comune Riccardo Pagano. Per la Difesa si trattava di affermazioni che si riferivano generalmente e non individualmente ai dipendenti di Palazzo Zanca, e soprattutto nella vicenda bisognava considerare la cosiddetta “scriminante”, ovvero l’esclusione della configurabilità di un reato nelle esternazioni, effettuate nel legittimo esercizio della propria attività politica.