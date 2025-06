L’avventura dei ragazzi vincitori delle prime due edizioni del concorso di idee “Mi prendo cura del Pianeta” bandito dalla Impianti S.r.l. continua a regalare enormi soddisfazioni al territorio della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con due importanti riconoscimenti nell’ambito di CinemAmbiente Junior di Torino, festival internazionale organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e riservato ai cortometraggi a tema ambientale realizzati dalle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado.

Il 5 giugno si è tenuta la premiazione della sesta edizione del Concorso CinemAmbiente Junior che ha visto il video “La formula della Sostenibilità”, prodotto dalle classi IC, ID e IE dell’a.s. 2023/2024 dell’’I.C. G. Verga di Gela (CL), vincitore del “Premio Miglior Cortometraggio” e il video “Il premiato circolo dei maghi del riciclo”, realizzato dalle classi IIA e IIC dell’I.C. Nino di Maria di Sommatino e Delia (CL), vincitore del “Premio speciale ScuolaPark” assegnato da Achab Group.

I finalisti sono stati esaminati da una giuria d’eccezione composta da Rossella Lucco Navei, direttrice f.f. del MacA – Museo A come Ambiente; Elisa Bianchi, referente regionale della educazione alla sostenibilità per ARPA Piemonte; Paolo Silingardi, socio fondatore di Achab Group – Agenzia di comunicazione Ambientale.

Per Giovanna Picone, amministratore unico di Impianti Srl, si tratta di “Due importanti riconoscimenti che testimoniano, ancora una volta, la validità di un progetto educativo che mette al centro i giovani, stimolandoli a riflettere, creare e comunicare con linguaggi nuovi i valori dell’ecologia e del rispetto ambientale. Questi risultati non sono solo motivo di orgoglio per le scuole coinvolte, ma rappresentano anche un successo collettivo per tutto il territorio: per gli enti che hanno creduto nell’iniziativa, per i docenti che l’hanno accompagnata e per i ragazzi che l’hanno resa possibile.

“Mi congratulo con i nostri studenti per questi prestigiosi riconoscimenti ottenuti per la loro sensibilità sul tema ma anche per la loro creatività” – ha commentato Gianfilippo Bancheri, presidente della SRR Ato Cl4 Sud – “Stiamo investendo molto sui giovani perché consapevoli che la loro educazione e il loro coinvolgimento sono il volano per diffondere la cultura del riciclo e dell’economia circolare”.