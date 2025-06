Parte la stagione nella spiaggia più bella di Lampedusa, la Spiaggia dei Conigli. Al fine di tutelare l’ambiente, garantire una rispettosa esperienza di fruizione e migliorare l’offerta di servizi nelle aree del Demanio Regionale, dal 9 giugno al 12 ottobre l’accesso alla spiaggia avverrà in maniera contingentata, per un numero massimo di 550 persone per turno di cui 435 prenotabili on line (mattina 8.30-13.30, pomeriggio 14.30-19.30), per un numero massimo di 550 persone per turno.

In aggiunta ai posti prenotabili sono disponibili ulteriori 80 posti per turno tramite lista di ingresso, recandosi direttamente all’accesso della Riserva dalle 8.30 per il turno mattutino e dalle 14.30 per il turno pomeridiano. Accedono senza prenotazione i minori fino a 6 anni e le persone con disabilità che usufruiscono del servizio di accompagnamento via mare dell’Area Marina Protetta; inoltre 35 posti per turno, senza necessità di prenotazione, sono destinati ai residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa e assimilati (domiciliati per motivi di servizio).

La prenotazione si effettua solo on line sul sito www.prenotazionespiaggiaconigli.it dove sono riportate tutte le indicazioni.