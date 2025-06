Dopo Roma, in tante altre città italiane si stanno organizzando manifestazione per chiedere la fine della guerra a Gaza.

Anche Agrigento il 13 giugno scenderà in piazza in un corteo che partirà da Piazza Municipio alle ore 19, attraverserà la via Atenea e si concluderà davanti la Prefettura. Ad organizzare il corteo il collettivo Agrigento per la Palestina.